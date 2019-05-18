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فن

لا يتدخل في التصوير.. نسرين أمين: محمد رمضان يتمتع بجماهيرية عريضة

السبت 18/مايو/2019 - 05:13 م
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الفنانة نسرين أمين، إن التعامل مع الفنان محمد رمضان أكثر من رائع.

وأضافت في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه لم تكن المرة الأولى في مشاركتها له سواء كان في الدراما أو السينما فكل أعماله تحقق نسب مشاهدة أيضا يتمتع بجماهيرية كبيرة، أيضا التعامل داخل الكواليس يعتمد على الحب والتعاون كما ترون على الشاشة فهو يترك للمخرج كل التفاصيل وكل ما يشغله الهدوء في الكواليس أثناء التصوير.

تدور أحداث المسلسل، حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجي، بطولة "محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين"، وتدور أحداثه فى إطار شعبي.

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