الدبلومات الفنية 2019.. ننشر أبرز المخالفات المرصودة في اللجان في أول يوم امتحان

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.



ورصدت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امحانات الدبلومات الفنية 2019 ، اليوم عددًا من الملاحظات منها:



في لجنة رقم (1466) السيدة زينب الثانوية المهنية بنين: بالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بالآتي: أنه دخل إلى اللجنة شخص غريب ليؤدي امتحان التربية الدينية الإسلامية بدلًا من الطالب "م.م" تخصص نجارة أثاث، وفور اكتشاف الواقعة قام الطالب البديل بالهرب من اللجنة ولم يتمكنوا من إمساكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وفي لجنة رقم (3303) إسكندرية الزراعية: كان هناك طالب دمج تربية دينية مسيحية ، و لكن لم تصل للمدرسة أوراق لامتحان الطالب وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وقام الطالب بتأدية الامتحان.



وفي لجنة رقم (1021) مصطفى كامل الثانوية الصناعية بالإسكندرية: كان هناك طالب تربية دينية مسيحية ، ولم لم تصل للمدرسة أوراق لامتحان هذا الطالب وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وقام الطالب بتأدية الامتحان.



وفي لجنة رقم (461) كفر شكر الصناعية بنين: هناك طالب يدعى "أ.ف" تخصص اليكترونيات ، قام بتمزيق ورقة التربية الدينية الإسلامية وتم مخاطبة الإدارة وأرسلوا الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.



وفي لجنة رقم (3246) المدرسة الثانوية الزراعية بمشتهر: نشب حريق بجوار سور اللجنة والكلية المجاورة لها وتم السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات ولم يحدث أي تأثير على سير الامتحان.



وفي لجنة رقم (3165) منشأة السنطة الابتدائية: تم تسليم مظروف أسئلة على نظام الدمج شعبة خدمات سياحية لرئيس لجنة السير ولم يتم توزيع الأسئلة على الطالب "ي. م" وتم امتحان الطالب على النظام العادى.

