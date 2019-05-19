ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

إيحاءات جنسية وألفاظ سوقية.. 166 مخالفة في مسلسل هوجان

الأحد 19/مايو/2019 - 02:47 ص
محمد إمام بطل مسلسل
محمد إمام بطل مسلسل هوجان
صدى البلد
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما الذي يتضمن تقييما للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان في عدد من القنوات الفضائية.

وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، منها 166 في مسلسل "هوجان"، واعتبر أكثر عملا حصولا على المخالفات.

فيما حصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على "دي ام سي"، و"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر على "سي بي سي" على أفضل عملين خاليين من أي مخالفات.

وتبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والايحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها، وفيما يلي ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها:

1- هوجان "166 مخالفة" المعروض علي قناة الحياة بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظا سوقيا و16 مشهد عنف، و2 ايحاءات جنسية و18 مشهد تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لعدم احترام القانون و3 لمخالفة كود الطفل و7 لعدم احترام اللغة العربية

2-الواد سيد الشحات "135 مخالفة" والمعروض على قناة دي ام سي بطولة أحمد فهمي، بواقع 86 لفظا سوقيا و7 ايحاءات جنسية و3 مخالفة كود الطفل و39 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

3- مسلسل مملكة الغجر "105 مخالفات" بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده المعروض على قناة النهار، بواقع 88 "ألفاظا سوقية ودونية ومبتذلة"، و3 مشاهد عنف، ومشهد "ايحاءات جنسية" ومخالفة تتعلق بكود الطفل ومخالفتين " عدم احترام اللغة العربية و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة" وأهلها" و5 مخالفات بعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

ترشيحاتنا

السوبر الإنجليزي.. مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتى في أغسطس

40 مليون وحدة سكنية.. حقيقة زيادة أسعار الضرائب العقارية.. فيديو

الضرائب العقارية: هذه المنازل معفاة من السداد.. وتزف بشرى للمستأجرين.. وتكشف حقيقة زيادة أسعارها.. فيديو

لحسم الأزمة.. لجنة ثلاثية من اتحاد الكرة للنظر في ملف الصعود والهبوط

منصور بن زايد يقود مانشستر سيتي لكتابة تاريخ جديد في 10 سنوات

بسبب محمد صلاح.. مشجع يقتحم المؤتمر الصحفي لـ مانشستر سيتي.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور