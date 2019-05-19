إيحاءات جنسية وألفاظ سوقية.. 166 مخالفة في مسلسل هوجان

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما الذي يتضمن تقييما للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان في عدد من القنوات الفضائية.



وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، منها 166 في مسلسل "هوجان"، واعتبر أكثر عملا حصولا على المخالفات.



فيما حصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على "دي ام سي"، و"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر على "سي بي سي" على أفضل عملين خاليين من أي مخالفات.



وتبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والايحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها، وفيما يلي ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها:



1- هوجان "166 مخالفة" المعروض علي قناة الحياة بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظا سوقيا و16 مشهد عنف، و2 ايحاءات جنسية و18 مشهد تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لعدم احترام القانون و3 لمخالفة كود الطفل و7 لعدم احترام اللغة العربية



2-الواد سيد الشحات "135 مخالفة" والمعروض على قناة دي ام سي بطولة أحمد فهمي، بواقع 86 لفظا سوقيا و7 ايحاءات جنسية و3 مخالفة كود الطفل و39 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية.



3- مسلسل مملكة الغجر "105 مخالفات" بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده المعروض على قناة النهار، بواقع 88 "ألفاظا سوقية ودونية ومبتذلة"، و3 مشاهد عنف، ومشهد "ايحاءات جنسية" ومخالفة تتعلق بكود الطفل ومخالفتين " عدم احترام اللغة العربية و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة" وأهلها" و5 مخالفات بعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.