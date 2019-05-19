نهائي الكونفدرالية .. المهاجم المغربي يكشف الأسلحة البركانية للزمالك ..اعرف التفاصيل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، اليوم الاحد في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.



نهائي الكونفدرالية .. استعان كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بمهاجم الفريق المغربي حميد أحداد ، لكشف أسلحة ونقاط القوة والضعف لدى المنافس ، نظرا لاحتكاكه بالمنافس في الدوري المغربي أثناء وجوده مع فريقه السابق الدفاع الحسني.



وتكمن أسلحة نهضة بركان في وجود الهداف التوجولي لابا كودجو ، والمدافع الهداف البوركينابي يوسوفو دايو، بخلاف بعض العناصر المميزة في صناعة الجمل الهجومية واختراق الدفاع من العمق ومن خلال العرضيات



ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.