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فن

مسلسل هوجان الحلقة 13 .. نقل هاجر أحمد إلى المستشفى بعد إصابتها بطلق ناري

الأحد 19/مايو/2019 - 09:39 ص
صدى البلد
شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل هوجان تطورات أبرزها استطاع هوجان الذي يجسد الدور محمد عادل إمام من إنقاذ كمال بيه وابنته التي تجسد الدور "هاجر أحمد" من الهجوم بالطلق الناري ثم نقل ابنته إلي المستشفي لتلقي العلاج.

كذلك طلبت وردة والتي تجسد الدور ميرنا نور الدين من "هوجان أن يترك العمل مع "كمال" لأنه يشكل خطرا كبيرا أنه رفض هذا الموضوع نهائيا.

كذلك اتفقت "نوجة" مع "لطفى الحراق" على سرقة "شمندى الشحات" ووضحت نوجة عن المكان الذى يقيم فيه "شمندي"، والتي أكدت لزوجها "لطفي" أنه يمارس "الشحاتة" منذ أكثر 50 سنة حيث سرقوا النقود وهربوا.

ويجسد محمد إمام خلال المسلسل شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

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