ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 5 كيلو هيروين قبل ترويجها بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الخانكة احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط نور ع م، 40 سنة، عاطل ومقيم سرياقوس – دائرة المركز والسابق إتهامه في قضية مخدرات وذلك بالقرب من مسكنه،وضبط بحوزته (20) إسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر تزن 5 كيلوجرامات ومبلغ 410 جنيهات وهاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

