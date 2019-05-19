مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 13 .. ظهور وريث لمدرسة مي عز الدين

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة " تطورأت أبرزها قيام مرعي الذي يجسد دوره حجاج عبد العظيم بسرقة "سكسكة" جدة بيسة والتي تجسد الدور مي عز الدين، بسرقتها وعندما علمت أخبرته بأنها سوف تقتله، وبعد إلحاح عليها أن تتركه في حاله، اشترطت أن تأخذ منه 2000 جنيه مقابل أن تسامحه.



كما ظهر جمال عفيفي والذي يجسد دوره نجم مسرح مصر أوس أوس، حيث يدعي أنه ابن عم بيسة والوريث الوحيد لها في المدرسة.



واتجهت "بيسة " للمحامي من أجل الاستفسار عن حقيقة زواج عمها، الا أنه أخبرها بأنه لم يكن متزوجا إلا بعد اطلاعه على الأوراق أكد أنها صحيحة.



مسلسل البرنسيسة بيسة، يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.