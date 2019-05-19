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فن

مسلسل كلبش 3 الحلقة 13.. تعافي نجل أمير كرارة

الأحد 19/مايو/2019 - 09:51 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
شروق ابراهيم
في أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل كلبش 3 ، تحسنت الحالة الصحية لمالك نجل سليم الأنصاري "أمير كرارة" بشكل كبير بعد تعافيه من الفيروس الذي أصابه منذ الحلقات الأولى من خلال أكرم صفوان "هشام سليم" الذي ضغط عليه بهذه الطريقة لتأسيس شركة أمن.

وفي المقابل يطالب أكرم "سليم" بـ جمع معلومات عن زوج شقيقته الراحلة الضابط حسام "عمر الشناوي" مقابل استمرار تقديمه للأدوية التي تساهم في تحسن حالة نجله مالك.

ويتقدّم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.

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