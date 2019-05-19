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رياضة

قبل نهائي الكونفدرالية.. أحمد شوبير يوجه رسالة إلى عمر صلاح حارس الزمالك

الأحد 19/مايو/2019 - 11:15 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
عمرو الحلواني
وجه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم الحالى رسالة خاصة إلى عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قبل مواجهة فريقه اليوم أمام نهضة بركان المغربى فى إطار مباراة ذهاب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شوبير عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "كل الدعم والمساندة لحارس نادي الزمالك الشاب "عمر صلاح" في المواجهة المنتظرة الليلة بذهاب نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي".

وتأكد مشاركة عمر صلاح فى مباراة الليلة بعد إيقاف محمود جنش الحارس الأساسى من قبل الاتحاد الأفريقى عقب حصوله على البطاقة الحمراء فى لقاء نصف النهائى أمام النجم الساحلى وغياب عماد السيد الحارس البديل بسبب الإصابة.
قبل نهائي الكونفدرالية.. أحمد شوبير يوجه رسالة إلى عمر صلاح حارس الزمالك

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