التابلت مش شغال.. طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان ورقياً بالغربية

شهدت لجان امتحانات الصف الأول الثانوى بقري ومراكز محافظة الغربية، اليوم الأحد، اضطرار الطلاب إلى خوض امتحان "اللغة العربية" ورقيًا، بسبب حدوث مشكلات فى الشبكة والسيستم، ما تعذّر جاهزية وعمل التابلت على مستوى الإدارات التعليمية العشرة .





تلقت غرفة عمليات مديرية التعليم بالغربية تحت إشراف محمد فاروق وكيل الوزارة شكاوى بحدوث مشكلات في تطبيق امتحان التابلت ما يعيق سير الامتحانات بصورة طبيعية، ولم يتمكن على مستوى المحافظة سوى طلاب لجان مدرستين من تأدية الامتحانات بـ "التابلت".



