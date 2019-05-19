بدء امتحانات برامج مركز التعلم المدمج بجامعة بني سويف أول يوليو

وافق مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بجامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على تطبيق بنوك الأسئلة لطلاب التعلم المدمج في برنامجي كلية التجارة ورياض الأطفال، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وبعض عمداء الكليات ومدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح رئيس الجامعة أن مجلس الإدارة ناقش العديد من الموضوعات الأخرى ومنها اتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس في شهادات التخرج - برنامج الترجمة، وعرض اللائحة المقترحة لبرنامج كلية التجارة بنظام التعلم المدمج بعد استيفاء تعديلات لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعرض مقترح بروتوكول تعاون بين مركز التعلم المدمج ومركز التعليم الإلكتروني بالجامعة، وعرض لائحة برنامج ليسانس علم النفس وتطبيقاته بنظام التعلم المدمج والمقدمة من كلية الآداب تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة.



وأقر "حسن" بدء الامتحانات بجميع برامج المركز اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1 /7 /2019، والموافقة على ترشيح الدكتورة رحاب عبدالعال محمد منسقا أكاديميا لبرنامج كلية رياض الأطفال، وتجديد تعيين الدكتور محروس إبراهيم منسقا أكاديميا لبرامج كلية الآداب.