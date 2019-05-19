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توك شو

طريقة تحضير كبد وقوانص بالدمعة مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 03:41 م
كبد و قوانص بالدمعة
كبد و قوانص بالدمعة
توك شو
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، طريقة عمل كبد و قوانص بالدمعة.

تتضمن المقادير الآتى:
كبد و قوانص
لتر عصير طماطم
بصلة مفرومة
فلفل حامي مفروم
ثوم مفروم
2 معلقة كبيرة صلصة
معلقة كبيرة عصير ليمون
ملح
فلفل
بهارات
سمنة
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

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