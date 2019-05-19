طريقة تحضير كبد وقوانص بالدمعة مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، طريقة عمل كبد و قوانص بالدمعة.



تتضمن المقادير الآتى:

كبد و قوانص

لتر عصير طماطم

بصلة مفرومة

فلفل حامي مفروم

ثوم مفروم

2 معلقة كبيرة صلصة

معلقة كبيرة عصير ليمون

ملح

فلفل

بهارات

سمنة

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

