حازم إمام يوجه رسالة حماسية للاعبي الزمالك

وجه الكابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسالة دعم للاعبي فريق الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم، الأحد.



وكتب "إمام" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق إن شاء الله يارب".



يشار إلى أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يدخل اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.