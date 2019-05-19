وزير النفط السعودي: أعمال التخريب لم تضر بإمدادات النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن أعمال التخريب التي تعرضت لها محطتي ضخ النفط لم تؤثر على إمداداتنا، مؤكدًا أن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة.



وأضاف الفالح - في تصريح قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا وأوردتها قناة العربية الإخبارية - أنه ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط، مؤكدًا أن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة.



وكانت أربع سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قبالة ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الماضي، وبعد ذلك بيومين، هاجمت طائرات مسيرة منشآت نفطية غربي العاصمة الرياض.