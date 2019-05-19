ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير النفط السعودي: أعمال التخريب لم تضر بإمدادات النفط

الأحد 19/مايو/2019 - 05:23 م
محطتي ضخ النفط
محطتي ضخ النفط
أ ش أ
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن أعمال التخريب التي تعرضت لها محطتي ضخ النفط لم تؤثر على إمداداتنا، مؤكدًا أن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة.

وأضاف الفالح - في تصريح قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا وأوردتها قناة العربية الإخبارية - أنه ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط، مؤكدًا أن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة.

وكانت أربع سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قبالة ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الماضي، وبعد ذلك بيومين، هاجمت طائرات مسيرة منشآت نفطية غربي العاصمة الرياض.

ترشيحاتنا

عقب أمم إفريقيا .. تأجيل مباراتي الأهلي مع الزمالك والمقاولون في الدوري

عصام عبد الفتاح يسدل الستار .. قمة الأهلي والزمالك في هذا الموعد

تسريب صور من النسخة الورقية لامتحان عربي أولى ثانوي عبر الفيس بوك

7 لاعبين من الزمالك مهددون بالغياب عن إياب نهائي الكونفيدرالية.. تعرف عليهم

الأزهر يحدد أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر .. فيديو

بالتوفيق يا عمر.. شريف إكرامي يوجه رسالة لـ حارس الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي