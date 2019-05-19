برلمانية تطالب بتوضيح مصدر نسبة التحسن في الأداء الحكومي ببرنامج الحوكمة

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن هناك بعض الاختلافات بين ما عرضه ممثل وزارة وزارة التجارة والصناعة من موازنة برامج وأداء عن تلك المقدمة لها، وأنها تحتاج إلى بعض التعديلات.



وأشارت "سيلفيا"، إلى أن هناك مشكلة في نموذج موازنة البرامج والأداء الخاص بالوزارة حيث أن مؤشرات 17/18، 18/19 غير موجودة بالنموذج.



وتسائلت النائبة عن برنامج تعزيز التجارة الخارجية ووجود اتفاقيتين فقط لابرامهم العام القادم، بمبلغ ٢ مليار جنيه مطالبة بتوضيح بعض الأرقام منها طبيعة الشركات المستفيدة من برنامج تنمية المصنعين وعددها 3400 شركة، وفي برنامج تحسين الجودة هناك مؤشر عدد اختبارات الجودة وعددها 26 ألف وغير موجود أي معلومات عنها.



وطالبت بتوضيح مصدر نسبة التحسن في الأداء الحكومي وهي 25٪، ضمن برنامج الحوكمة.



من جانبه عرض ممثل وزارة التجارة والصناعة ملامح الموازنة الخاصة بالوزارة، والتي تعتمد على ٥ برامج رئيسية في موازنة البرامج، وهي "التنمية الصناعية، تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، تعزيز التجارة الخارجية، التدريب الفني والمهني، التنمية الصناعية".



وتسائلت "سيلفيا"، عن مصادر إيرادات هيئة التنمية الصناعية والبالغة ٥٢٨ مليون جنيه، حيث أوضحت ممثل الوزارة أن بيعة إيراد النشاط تتمثل في تكلفة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين و التكاليف المعيارية وغيرها، مطالبة اللجنة بتقرير بأنواع الخدمات ورسوم كل خدمة تقدمها الهيئة.



وتعليقا على الجدل الذي أثير داخل اللجنة بشأن مركز تدريب التجارة الخارجية وعدم وجود لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية، تسائلت النائبة سيلفيا نبيل إذا كانت الهيئة غير معتمدة لدي المالية، كيف يظهر المركز لدي المالية عند المحاسبة.