امتحانات أولى ثانوي.. المسئولون: لا تراجع.. امتحان الأحياء غدا إلكتروني

كشف المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات الصف الأول الثانوى عن مصير الامتحان المقرر أن يخوضه غدا، الاثنين، طلاب الصف الأول الثانوي.



وقال المسئولون: "غدًا الامتحان سيكون إلكترونيا عبر التابلت في جميع المدارس الحكومية المجهزة تكنولوجيا لذلك".



كان المسئولون أعلنوا أن هناك 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما أوضحوا أن هناك حوالي 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.



ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدًا، الاثنين 20 مارس 2019، الامتحان في مادة الأحياء، من 9 لـ 10:30 صباحا بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية، ومن 1 لــ 2:30 صباحا بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.