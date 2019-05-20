اليوم سيصبح 10 ساعات بدلًا من 24 .. ماذا يحدث إذا اختفى القمر عن كوكب الأرض؟

ليس هناك 24 ساعة



ضعف ظاهرة المد والجزر



ارتفاع درجات حرارة الكوكب وفقدان الأماكن الباردة







ومن شأن انصهار كميات الجليد تلك أن تتسبب في ارتفاع منسوب مياه المحيطات مما يتسبب في حدوث تغيرات تشمل السواحل في جميع أرجاء العالم. فعلى سبيل المثال، ستغمر مياه المحيطات بعض البلدان كهولندا، وهو ما قد يتسبب في غرق عدد هائل من سكان الكوكب، وهجرة الآخرين.



ماذا سيحدث إذا اختفى القمر عن الأرض، وأصبح كوكبنا الصغير من دون قمر يدور حوله؟الأمر أعقد بكثير من غياب ضوء القمر، وسيادة الظلام في الأماكن المظلمة التي يضيئها القمر على كوكبنا.إن اختفاء القمر يعني إن حياتنا على المحك بما تعنيه الكلمة، فبدون القمر بلا حياة. ولكن كيف ولماذا؟رصدت وكالة ناسا المخاطر التي يواجهها سكان كوكب الأرض في حال اختفاء الأرض، وعددت الوكالة المعنية بشؤون الفضاء هذه المخاطر على النحو التالي:في حال اختفاء القمر سيكون طول اليوم الأرضي بين 8 إلى 10 ساعات، فقط نظرًا لعدم وجود القمر الذي يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة عدد ساعاته، إذ يعمل القمر على تقليل سرعة كوكب الأرض.حسب وكالة ناسا فإن ظاهرة المد والجزر التي يتسبب فيها القمر، ستستمر حال اختفائه، لكنها ستكون ضعيفة، فعلى الرغم من استمرار حدوث ظاهرة المد والجزر في المحيطات، إلا أنها ستكون ضعيفة جدًا نظرًا لأن الشمس هي المصدر الوحيد المتسبب بها.علاوة على ذلك، ستخسر الأرض نتيجة حدوث تغيرات في درجات الحرارة مناطقها الباردة: أي القطبين اللذين يحتويان على كميات هائلة من الجليد.