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أخبار البلد

عمرو أديب عن الخسارة أمام نهضة بركان: هانت يا زمالك

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:09 ص
عمرو اديب
عمرو اديب
محمد بدران
علق الإعلامى عمرو أديب على نتيجة مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي التى انتهت بهدف قاتل لفريق نهضة بركان عن طريق لاعبه «لابا» في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي الكونفدرالية التي أقيمت مساء أمس الأحد بالمغرب.

وكتب على "تويتر": ‏"من مدة طويلة لم استمتع بأداء الزمالك مثلما استمتعت به امام البركان.. حرفنة عالية جدا لكل اللاعيبه رجولة في الاداء روح عاليه جدا مهارات في التسليم والاستلام دفاع حديدي".

واضاف ومبروك لمصر حارس مرمى اسمه عمر صلاح وتعويض الجول في مصر لن يكون صعبا على الاطلاق هانت يا زمالك.
عمرو أديب عن الخسارة أمام نهضة بركان: هانت يا زمالك

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