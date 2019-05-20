نائب رئيس الزمالك متعهدا: كأس الكونفدرالية لن تخرج من أرض مصر

أشاد هاني العتال نائب رئيس الزمالك بتألق حارس المرمى عمر صلاح خلال مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بهدف قاتل للاخير عن طريق لاعبه «لابا» في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



وكتب على "تويتر" قائلا: "‏‏‏‏‏‏‏مكسبنا اليوم نجم المباراة ‎#عمر_صلاح ، التعويض على أرضنا وبأذن الله كأس الكونفدرالية لن تخرج من أرض مصر الزمالك قدها".



وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري.