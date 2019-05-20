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أخبار العالم

مسؤول أيرلندي يكشف حقيقة إعادة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:29 ص
نائب رئيس وزراء ايرلندا
نائب رئيس وزراء ايرلندا
شريف سيد
استبعد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، تانيست سايمون كوفيني، إمكانية إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا تم استبدال تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية.

وقال كوفيني وفق ما نقلته إذاعة "بي بي سي" البريطانية: "قد تتغير الشخصية ولكن الحقائق لا تتغير".

وتأتي هذه التصريحات عقب وعد ماي بتحديد جدول زمني لانتخاب خليفة لها بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما وصف كوفيني الأحداث السياسية في مجلس العموم بأنها "غير عادية"، حيث تساءل عن منطق السياسيين الذين يعتقدون أن تغيير رئيسة الوزراء سيؤدي إلى تغييرات في الاتفاق الذي أبرمته السيدة ماي.

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