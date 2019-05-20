ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظم تحصيل الفواتير

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان الشركة لم تغير فترة سماح سداد فواتير التليفون الأرضى بينما أجرت تعديلا فى فواتير الانترنت فقط .

اوضح المصدر فى تصريح خاص انه على العملاء عدم الخلط بين فواتير التليفون من جهة وفواتير الانترنت الارضى من جهة اخرى .

نفى المصدر ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن اعتزام الشركة إلغاء فترة السماح لسداد فواتير التليفون الأرضي وإيقاف الخدمة إذا لم يسدد العميل الفاتورة في موعدها.

أضاف المصدر أن الشركة تمنح العملاء فترة من اسبوع حتى شهر ونصف لسداد قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الارضى وهذا النظام قائم كما هو مراعاة لظروف العملاء .

اوضح المصدر ان التعديل طال فواتير الانترنت الثابت الارضى حيث ألغت الشركة فترة السماح لسداد فواتير والتي كانت محددة بأسبوع.

كما تم الغاء نظام العمل بتسليم "الراوتر" مجانا للمشتركين الجدد بخدمات الإنترنت الثابت وإذا لم يسدد العميل قيمة فاتورة خدمة الإنترنت الأرضي، في موعدها، يتم إيقاف الخدمة فورًا ويتم إضافة غرامة على فاتورة الإنترنت في حال عدم السداد خلال 48 ساعة من تاريخ استحقاقها.

أوضح انه يتم تسليم راوتر VDSL –MID END CPE للعملاء الجدد مقابل 200 جنيه، بتخفيض 50% عن سعره الأصلي بشرط استمرار اشتراك العميل في الخدمة لمدة عام على الأقل، والسعر غير شامل الضريبة وإذا ألغى العميل الاشتراك قبل مرور عام على تسلمه يسدد 200 جنيه إضافية قيمة التخفيض بنسبة 50% من سعر الراوتر.

وإذا كان العميل خارج البلاد أو في مكان لا يمكنه فيه الانتفاع بخدمة الإنترنت الأرضي، وقت سداد الفاتورة، يمكنه طلب إيقاف الخدمة لفترة زمنية محددة بتكلفة إضافية.

ترشيحاتنا

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

تصل لـ 45 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة حارة .. والبداية من اليوم

أرادوا قتل المسيح فأخفته.. شجرة مريم قصة مكان مقدس طاله الإهمال بالمطرية

التفنن في الطعام.. 9 أخطاء تقع فيها النساء خلال شهر رمضان

كارثة .. عصائر الفاكهة تؤدى للوفاة

عبوات ناسفة معدة للتفجير .. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر .. ومقتل ١٢ من عناصر حسم

ads

5 سور في القرآن تصاحب الميت ولا تفارقه من الجنازة إلى الدفن بالقبر

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

صحيفة فلسطينية تفجر مفاجأة حول صفقة القرن

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

عمر زهران يكشف لـ صدى البلد سبب نقل سهير البابلي للمستشفى

امتحانات أولى ثانوي .. شاهد الرسالة المكتوبة على منصة الامتحان اليوم

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

رانيا بدوي عن زلزال: حلا شيحة نسيت التمثيل ومحمد رمضان نمبر ١٠

قاتل حارس الدقي: كنت بدور على حاجة أسرقها .. وخوفي من الفضيحة خلاني أقتله

عبوات ناسفة معدة للتفجير .. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر .. ومقتل ١٢ من عناصر حسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة