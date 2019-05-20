ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظم تحصيل الفواتير

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان الشركة لم تغير فترة سماح سداد فواتير التليفون الأرضى بينما أجرت تعديلا فى فواتير الانترنت فقط .



اوضح المصدر فى تصريح خاص انه على العملاء عدم الخلط بين فواتير التليفون من جهة وفواتير الانترنت الارضى من جهة اخرى .



نفى المصدر ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن اعتزام الشركة إلغاء فترة السماح لسداد فواتير التليفون الأرضي وإيقاف الخدمة إذا لم يسدد العميل الفاتورة في موعدها.



أضاف المصدر أن الشركة تمنح العملاء فترة من اسبوع حتى شهر ونصف لسداد قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الارضى وهذا النظام قائم كما هو مراعاة لظروف العملاء .



اوضح المصدر ان التعديل طال فواتير الانترنت الثابت الارضى حيث ألغت الشركة فترة السماح لسداد فواتير والتي كانت محددة بأسبوع.



كما تم الغاء نظام العمل بتسليم "الراوتر" مجانا للمشتركين الجدد بخدمات الإنترنت الثابت وإذا لم يسدد العميل قيمة فاتورة خدمة الإنترنت الأرضي، في موعدها، يتم إيقاف الخدمة فورًا ويتم إضافة غرامة على فاتورة الإنترنت في حال عدم السداد خلال 48 ساعة من تاريخ استحقاقها.



أوضح انه يتم تسليم راوتر VDSL –MID END CPE للعملاء الجدد مقابل 200 جنيه، بتخفيض 50% عن سعره الأصلي بشرط استمرار اشتراك العميل في الخدمة لمدة عام على الأقل، والسعر غير شامل الضريبة وإذا ألغى العميل الاشتراك قبل مرور عام على تسلمه يسدد 200 جنيه إضافية قيمة التخفيض بنسبة 50% من سعر الراوتر.



وإذا كان العميل خارج البلاد أو في مكان لا يمكنه فيه الانتفاع بخدمة الإنترنت الأرضي، وقت سداد الفاتورة، يمكنه طلب إيقاف الخدمة لفترة زمنية محددة بتكلفة إضافية.