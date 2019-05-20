بالأسماء.. تعيين 26 مدرسًا جديدًا بعدد من كليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال على تعيين 26 مدرسًا جديدًا بعدد من كليات الجامعة.



ونصت القرارات على تعيين 10 مدرسين بكلية الطب وهم الدكتورة شيماء سيد حسن بقسم طب القلب والأوعية الدموية، والدكتورة نجلاء سامي محمد بقسم طب الأطفال، والدكتور مصطفى نصر الدين علي بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور عمرو محمد أحمد بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور مصطفى عبد العظيم علي بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور سيد حسن أحمد بقسم الأشعة التشخيصية، والدكتور محمد كامل عبد الناصر بقسم طب وجراحة العيون، والدكتور محمود عبد العال محمد بقسم جراحة التجميل، وكلًا من الدكتورة سمر محمد عبد المنعم والدكتورة نهلة مصطفى محمود بقسم علاج الأمراض والطب النووي بالكلية.



وتضمنت القرارات تعيين 5 مدرسين بكلية الآداب وهم الدكتورة الشيماء إبراهيم محمد بقسم علم النفس، والدكتور أيمن عبد العظيم أحمد بقسم اللغة العربية، والدكتورة سها صلاح أحمد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وكلًا من الدكتور وائل هريدي زهران والدكتور أحمد علي أحمد بقسم الجغرافيا بالكلية.



وتعيين 4 مدرسين بكلية التربية الرياضية وهم الدكتورة آلاء أحمد الطاهر بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية، والدكتورة أمل نادي محمد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، وكلًا من الدكتورة ولاء بدري كامل والدكتور بسام السيد محمد بقسم مناهج وتدريس التربية الرياضية بالكلية.



كما تمت الموافقة على تعيين 3 مدرسين في كلية التمريض وهم الدكتورة أسماء عطية طلبة بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ، والدكتورة أميرة حسن عبد الفتاح بقسم تمريض الأطفال، والدكتورة منى فوزي حسين بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بالكلية، وتعيين مدرسين اثنين بكلية العلوم وهما الدكتور أحمد إبراهيم عبد الحميد بقسم الكيمياء والدكتورة أمينة عبد السميع أبو زيد بقسم الفيزياء بالكلية، أما في كلية الهندسة فقد تمت الموافقة على تعيين الدكتور رفاعي أحمد شرقاوي بقسم هندسة التعدين والفلزات بالكلية، كما تمت الموافقة على تعيين الدكتورة أماني جيد خلف الله بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة.