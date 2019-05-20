أسهم أوروبا تحت ضغط من صناع الرقائق ورايان إير ومخاوف التجارة

ضغط تحذير بشأن الأرباح من رايان إير على أسهم شركات الطيران والسفر في حين انخفضت أسهم صناع الرقائق بعد أن أوقفت إنفنيون الشحنات إلى هواوي في الوقت الذي ضغطت فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المؤشر ستوكس 600 عند الفتح، اليوم الاثنين.



ونزل المؤشر الأوروبي 0.1 بالمئة مع انخفاض معظم مؤشرات الدول بعد أن أبدت الصين نبرة أكثر تشددا في حرب التجارة الدائرة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة، وإن كانت أسعار الخام قد رفعت المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بشركات النفط.



ونزلت الأسهم في فيينا حوالي 0.6 بالمئة، في أداء أسوأ من المؤشر القياسي، بعد أن دعا الرئيس النمساوي إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر عقب استقالة نائب المستشار.



وتذيلت أسهم رايان إير، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، قائمة ستوكس 600 بعد إصدار تحذير بشأن الأرباح في ظل مصاعب بسبب الطاقة غير المستغلة والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وتأخر تسليمات الطائرة بوينج 737 ماكس.



وانخفضت أسهم إيزي جت ولوفتهانزا وإير فرانس بين 1.5 وثلاثة بالمئة.



وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة، مع هبوط سهم إنفنيون 3.4 بالمئة بفعل تقارير عن وقف الشحنات إلى عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي بعد أن وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قائمة سوداء.