رسميا.. تعيين محمود فرغل مديرا فنيا لناصر ملوي

استقر مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى برئاسة أحمد الصواف، رئيس مجلس الإدارة، على تعيين محمود فرغل مديرًا فنيًا لمركز شباب ناصر ملوى لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد بالقسم الثالث لكرة القدم.



وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق حيث يتكون من محمود فرغل مديرًا فنيًا طارق بوكس، مدرب عام محمد يحيى شومان، مدربًا بعد تصعيده من قطاع الناشئين بناصر ملوي، وحقق أول قطاعات شمال الصعيد مواليد 2001 ومدرب حراس مرمى بدوي عيسى ومحمد إكرام طبيب الفريق وعلاج طبيعي.



جدير بالذكر ان فريق ناصر ملوى هبط الى دوري القسم الثالث بعد احتلاله المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 14 نقطة.