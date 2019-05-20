صراع الهبوط يشتعل.. 4 مواجهات نارية تحسم مصير الراحل الثالث من الدوري

دخل الدوري المصري في مباريات الجولة قبل الأخيرة مرحلة مفترق الطرق لوجود الكثير من الفرق المتصارعة على تجنب الهبوط فيما ستنتظر أندية القمة إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا للوصول لخط النهاية.



وقبل النهاية الرسمية، فعلها نادي النجوم صاحب المركز الأخير، ورفع من بعده فريق الداخلية راية الاستسلام وهبط إلى الدرجة الأدنى، ليتبقى مقعد واحد فقط في الموسم الحالي يهبط صاحبه مباشرة.



وفي هذا التقرير يرصد لكم صدى البلد الأندية المتصارعة على البقاء في الدوري الممتاز..



الإسماعيلي كان أحد الفرق العشرة المتنافسة من أجل 9 مقاعد للناجين، وفاز بأولها وضمن البقاء رسميًا في الدوري بعد فوزه على الداخلية الهابط بثنائية نظيفة في الجولة 33 في المسابقة.



وما زال هناك 9 أندية مهددة بالهبوط، كل الذين جمعوا أقل من 40 نقطة، وهي أندية طلائع الجيش وإنبي ووادي دجلة والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري والجونة وحرس الحدود وسموحة وبتروجيت.



- بتروجيت صاحب المركز الـ 16 هو الهابط الثالث حتى الآن قبل جولتين من النهاية، لأنه جمعه 34 نقطة فقط من 32 مباراة، لكنه سيواجه منافسه الأبرز على النجاة من الهبوط، فريق سموحة الذي يحتل المركز 15 برصيد 35 نقطة من نفس عدد المباريات.



وتقام مواجهة سموحة وبتروجيت في العاشرة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، وفي حالة خسارة أحدهما سيقترب بشدة من الهبوط قبل الجولة الختامية.



وفي مباراة أخرى يخوض حرس الحدود صاحب المركز الـ 14 برصيد 35 نقطة، مواجهة نارية ضد وادي دجلة الذي يحتل المركز الـ10 برصيد 36 نقطة، وسيقفز الفائز خطوة كبيرة بعيدًا عن مقعد الهابط الثالث، بينما يقترب الخاسر منه بشدة.



الإنتاج الحربي المحتل المركز الـ11 برصيد 36 نقطة سيواجه نفس المصير إذا خسر أمام المصري الذي يحتل المركز الرابع ويأمل في تحقيق انتصار يحافظ له على موقعه حتى الجولة الأخيرة، حيث تفصله نقطة واحدة بين وبين المقاولون الخامس.



القمة الثالثة في مسلسل الهروب ستكون بين الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 36 نقطة، وطلائع الجيش صاحب المركز الـ8 برصيد 37 نقطة، حيث يأمل كلاهما في الابتعاد عن المركز السادس عشر قبل الجولة الأخيرة.



ورغم احتلاله المركز التاسع قبل جولتين من النهاية ما زال إنبي صاحب الـ36 نقطة مهددًا بالهبوط، لكنه سيواجه مصر المقاصة الذي يشعر بالأمان في المركز السادس ونحلم بالمربع الذهبي الذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط.