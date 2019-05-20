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فن

بدل الحدوتة 3 الحلقة 15... تامر هجرس يعتذر لدنيا سمير غانم من أجل الامورة

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:24 م
صدى البلد
أحمد البهي
أذيعت الليلة الحلقة 15 من مسلسل بدل الحدوتة 3، الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم دنيا سمير غانم وأحمد رزق وسمير غانم وشيماء سيف.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير اكله الأمورة.

وبدأت لهفه من الدخول في مغامرة جديدة مع إحدى مشاهير السوشيال ميديا، وهي طفلة لم تتعد السبع سنوات من عمرها، حيث بدأت في التقرب من والدتها - روجينا - بغرض الحصول على دعمها للحصول على عدد آخر من المتابعين.

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