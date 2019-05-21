شاهد.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما كيلو هيروين وأسلحة نارية في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بكفر الشيخ تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة– مقيمان بكفرالشيخ تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى "كفرالشيخ ، الغربية" وعززا سطوتهما الإجرامية بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن كفرالشيخ والغربية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، تم القيام بحملة أمنية مكبرة إستهدفت تلك العناصر بمحل إقامتهما بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ وكذا المزرعة الخاصة بهما بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وأمكن ضبطهما وبحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1 كيلو جرام )، وبندقية آلية عيار 7,62×39مم والخزينة الخاصة بها، و 2 بندقية خرطوش عيار 12مم ، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، وطبنجة صوت عيار 8,5مم ، و45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وسيارة ، دراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ مالى قدره ( 326,100 ) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة جنيه ، وسلاح أبيض عبارة عن ( مطواة ) ، وهاتف محمول .



بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .