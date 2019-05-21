ناصح ومؤدب.. دنيا سمير غانم تطرح إزاي البنت تحبك.. فيديو

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "إزاي البنت تحبك"، وذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتعد أغنية "إزاي البنات تحبك" من مسلسلها الجديد "بدل الحدوتة تلاتة" الذي تتسابق به في الموسم الرمضاني، حيث ظهر معها في الكليب كل من الفنان أحمد رزق، وعمرو وهبة.



وتقول كلمات الأغنية: "البنت تحب الولد الناصح اللي بيبقي فلاتي.. وف نفس الوقت تحبه مؤدب يعني عنيه ف الأرض.. ورومانسي يقولها بيبي وعمري وقلبي وكل حياتي.. بس مايمنعش يكون متوحش جدا وقت الجد.. بينام بدري ويروح الجيم.. بس يسهرها لحد الفجر.. ويكون فقري وخفيف الدم.. وتنك لو يحتاج الأمر".