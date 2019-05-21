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تعليم

تعليم الدقهلية: 36 ألف طالب أدوا امتحان الفرنساوي على التابلت

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:34 م
امتحانات أولى ثانوي
امتحانات أولى ثانوي
همت الحسينى
أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن ٣٦٠٦٧ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيًا في مادة اللغة الفرنسية دون أي مشاكل.

وقال "عبد الرؤوف" في بيان، الثلاثاء، إن ٥٩٤٠ طالبًا وطالبة أدوا الامتحان ورقيا لمادة اللغة الفرنسية، وذلك بعد عدم تمكن بعضهم من الدخول للسيستم، بالإضافة إلى طلاب المنازل الذين ليس لهم حق تأدية الامتحان إلكترونيا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الاول الثانوى ٤٢٠٠٧ في ١٧٣ مدرسة.

وأشار إلى إنه تم المرور على جميع المدارس، للتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية للتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل.

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