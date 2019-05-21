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رياضة

#منتخب_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون يتوقعون إقالة أجيري عقب البطولة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:26 م
صدى البلد
القسم الميدانى
تصدر هشتاج #منتخب_مصر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي الموقع.

جاء ذلك بعد إعلان قائمة الفراعنة استعدادًا لمباراتي تنزانيا وغينيا الودية أيام 13- 16 يونيو المقبل، في إطار التحضيرات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال - مصر ٢٠١٩.

وشهدت القائمة غياب أبرز اللاعبين في أنديتهم مما جعل كثير من الجماهير تتسائل اين عبدالله جمعة ورمضان صبحي وعمرو السولية ومحمد عواد ومحمود كهربا.

وتفاعل رواد "تويتر" مع الهشتاج كالتالي:

-عبد الله جمعة أفضل باك شمال في مصر، مستواه متطور عن كل مباراة يلعبها، وكهرباء اللي مقدم موسم جيد ميروحوش المنتخب، ووليد سليمان ومروان محسن الي ملعبوش مباراة كاملة من اول الموسم يروحو المنتخب يبقي نقول منتخب المجاملات.

-على مسئوليتي إقالة أجيري بعد كأس الأمم الأفريقية 2019.

-أنا مفيش مشكلة عندي في قائمة المنتخب " بالعكس اختيارات موقفه وباين جدا ان كل اللاعيبه اللي عملوا مشاكل في كأس العالم الأخيرة برة المنتخب وده قرار صح ,, بس سؤال فين عبد الله جمعة !! لازم يكون موجود.
#منتخب_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون يتوقعون إقالة أجيري عقب البطولة

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#منتخب_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون يتوقعون إقالة أجيري عقب البطولة

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