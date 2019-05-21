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وزير الدفاع: الشائعات وحروب الجيل الرابع تستهدف النيل من مصر والتشكيك في القفزات التنموية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:15 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
محمد إبراهيم
التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لإستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطنًا آمنًا مستقرًا ونقل القائد العام تحيــات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسي المعاهد العسكرية.

وإستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكدًا الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذى يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية فى التدريب والتأهيل.

وأدار الفريق أول محمد زكى حوارًا مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة وطالبهم بالانتباه إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك فى القفزات التنموية التي يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى القائد العام الدارسين بالإستمرار فى البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على إتخاذ القرار السليم ، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلمًا وحربًا.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة.

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