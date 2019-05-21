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تعليم

صرف حافز إثابة لمصححي امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:54 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
قرر المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي، صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في عملية تقدير درجات امتحانات اولى ثانوي الالكترونية. 

وسيتم الصرف بنفس الضوابط المنصوص عليها بالنسبة لعملية تقدير درجات امتحانات الشهادة الاعدادية من ميزانية كل مديرية تعليمية وفقا لعدد أيام المشاركة الفعلية لكل عضو من أعضاء لجان التقدير و المشرفين المسئولين عن إدارة مقار التقدير وذلك في اختبارات شهري مارس ومايو 2019 .

وكانت قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، أمس الأحد، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.

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