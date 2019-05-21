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نشأت الديهي: بنيان الإخوان مثل خيوط العنكبوت سهل اختراقه

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:58 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
رد الإعلامي نشأت الديهي، على ادعاءات تنظيم الإخوان بأنها جماعة متحابة في الله، قائلا: " التنافس والصراع اللي موجود داخل الجماعة منذ بداية نشأتها هو العنوان العريض لهم، ولكنهم يريدون أن يختبئون خلف أمور أخرى".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك صراعا دائما بين قيادات الإخوان منذ نشأة تلك الجماعة.

وتابع "الديهي"، قائلا: "ما بني علي باطل فهو باطل، الحقائق تكشف أن بنيان الإخوان هش، بنيان الإخوان مثل خيوط العنكبوت سهل اختراقه والخروج منه ".

وأوضح "الديهي"، أن أشهر الانشقاقات عن جماعة الإخوان، هي "جماعة شباب محمد"، مشيرا إلى أنهم انشقوا عن الجماعة عام 1939 بعد 11 عام من تأسيسها.

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