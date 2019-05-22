مسلسل ابو جبل الحلقة 16 .. مصطفى شعبان يبحث عن سارقه

شهد مسلسل ابو جبل الحلقة 16 تطورا جديدا فى الأحداث، إذ يخرج وجيه (محمود البزاوي) من المستشفى، وتحدث مشادة بينه وبين أسرته، ويحاول ابنه إبعاده عن عائلة أبو جبل، لكن دون جدوى، فيخطط مع ابنته رحاب (نجلاء بدر) في مكيدة جديدة لعائلة أبو جبل.



يلتقي حسن أبو جبل (مصطفى شعبان) مع رئيس المباحث، الذي يؤكد له أن "عرسة" بريء من حرق وسرقة منزله، ليبقى ابن عمه شعبان هو المتورط الأول في الحريق وسرقة 30 مليون جنيه، لكن حسن أبو جبل يخبر رئيس المباحث أن شعبان برئ، ويطالبه بالبحث عن الجاني الحقيقي.



مسلسل ابو جبل الحلقة 15 يقوم ببطولته مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

