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فن

بدل الحدوتة 3 .. دنيا سمير غانم تحاول استغلال شعبية ناهد السباعي على السوشيال ميديا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:54 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دارت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، والذى تقوم ببطولته الفنان دنيا سمير غانم وأحمد رزق عدد من الأحداث الكوميديا . 

حيث بدأت لهفه - دنيا سمير غانم - فى البحث عن شخص آخر من مشاهير السوشيال ميديا ، ليدعمها من خلال صفحته ، وقد وجدت أن هناك مدربة سفاري - ناهد السباعى - تتمتع بشعبية كبيرة على موقع التواصل الأجتماعى ، لذا فقد قامت بالسفر معها الى إحدى الرحلات حتى تقوم بالتقرب منها ، واقناعها بدعمها . 

أما مظهر - احمد رزق - فقد تعرض الى كسر فى الساق ، بعد أن سقط من شرفة المنزل ، وقد تم الاستعانة باحدى الممرضات - بدرية طلبة - لتقوم برعايته الا انها تحاول التقرب منه ، وهو ما خلق العديد من المواقف الكوميديا .

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