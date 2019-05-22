بدل الحدوتة 3 .. دنيا سمير غانم تحاول استغلال شعبية ناهد السباعي على السوشيال ميديا

دارت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، والذى تقوم ببطولته الفنان دنيا سمير غانم وأحمد رزق عدد من الأحداث الكوميديا .





حيث بدأت لهفه - دنيا سمير غانم - فى البحث عن شخص آخر من مشاهير السوشيال ميديا ، ليدعمها من خلال صفحته ، وقد وجدت أن هناك مدربة سفاري - ناهد السباعى - تتمتع بشعبية كبيرة على موقع التواصل الأجتماعى ، لذا فقد قامت بالسفر معها الى إحدى الرحلات حتى تقوم بالتقرب منها ، واقناعها بدعمها .



