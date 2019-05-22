ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ستيرلينج يقترح عقوبة قاسية لمكافحة العنصرية في الملاعب

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:59 ص
رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج
محمد السعيد
طالب رحيم ستيرلينج، نجم فريق مانشستر سيتي، الاتحاد الإنجليزي بفرض عقوبة قاسية على الأندية التي تردد جماهيرها هتافات عنصرية في الملاعب.

وقال رحيم ستيرلينج، خلال مؤتمر صحفي بـ "نيويورك": "أطالب الاتحاد الاتحاد الإنجليزي بخصم 9 نقاط من الفريق الذي تتصرف فيه جماهيره بشكل عنصري".

وأضاف ستيرلينج:" تبدو هذه العقوبات قاسية، لكنها ستقلل بشكل كبير من ظاهر العنصرية في الملاعب".

وكان رحيم ستيرليج تعرض لهتافات عنصرية خلال لعبه لمنتخب إنجلترا أمام الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020.

ترشيحاتنا

بعد رفع إنتاجها من اليورانيوم.. إيران: لن نخوض حربا مباشرة مع أمريكا

صراع الدوري الممتاز.. السعد يبتسم للثلاثي الناجي من الهبوط.. والباقي على كف عفريت

بسبب الحر الشديد .. الإفتاء: أكثروا من هذا الدعاء اليوم وغدًا

الإفتاء تنصح بـ 5 كلمات تعتقك من نار جهنم

في معركة مع الشرطة.. ضبط بلطجية يفرضون إتاوات على سائقي المحاجر.. صور

موجز الرياضة.. مباريات أمم أفريقيا مجاناً.. إنبي يهرب من الهبوط.. جوارديولا وإمكانية رحيله عن مانشستر سيتي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جردوه من ملابسه والـ كاميرات فضحته.. عاطل اختطف طفلة من الصف والأهالى لقنوه علقة موت.. صور

من المنصورة لـ جاردن سيتى.. عاش هنا يوثق مسيرة مأمون الشناوى وأسباب عناده مع ام كلثوم وكواليس علاقته الخاصة بـ فريد الأطرش وعبد الحليم.. واكتشافه هانى شاكر

كرم الشراقوة زاد عن حده.. مدرسة تقيم إفطاراً جماعياً لأهالي القرية بمساعدة الطالبات.. صور