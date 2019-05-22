ستيرلينج يقترح عقوبة قاسية لمكافحة العنصرية في الملاعب

طالب رحيم ستيرلينج، نجم فريق مانشستر سيتي، الاتحاد الإنجليزي بفرض عقوبة قاسية على الأندية التي تردد جماهيرها هتافات عنصرية في الملاعب.
وقال رحيم ستيرلينج، خلال مؤتمر صحفي بـ "نيويورك": "أطالب الاتحاد الاتحاد الإنجليزي بخصم 9 نقاط من الفريق الذي تتصرف فيه جماهيره بشكل عنصري".
وأضاف ستيرلينج:" تبدو هذه العقوبات قاسية، لكنها ستقلل بشكل كبير من ظاهر العنصرية في الملاعب".
وكان رحيم ستيرليج تعرض لهتافات عنصرية خلال لعبه لمنتخب إنجلترا أمام الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020.
وقال رحيم ستيرلينج، خلال مؤتمر صحفي بـ "نيويورك": "أطالب الاتحاد الاتحاد الإنجليزي بخصم 9 نقاط من الفريق الذي تتصرف فيه جماهيره بشكل عنصري".
وأضاف ستيرلينج:" تبدو هذه العقوبات قاسية، لكنها ستقلل بشكل كبير من ظاهر العنصرية في الملاعب".
وكان رحيم ستيرليج تعرض لهتافات عنصرية خلال لعبه لمنتخب إنجلترا أمام الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020.