هل يجوز وهب ثواب الصوم للمتوفى.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبادات البدنية كالصلاة وقراءة القرآن والصوم يصل ثوابهم إلى المتوفى، حسبما أشارت جميع المذاهب الفقهية من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.



جاء ذلك ردًا على سؤال «هل يجوز لى أن أهب ثواب بعض الأيام التي سوف أصومها فى شهر رجب إلى أبي وأمي المتوفيان ونحو ذلك؟»، مؤكدا أنه يجوز هبة ثواب صوم الشخص للمتوفى.



وتابع: "أما أن تقضي صلاة تركها المتوفي ولم يؤدها فهذا لا يجوز لأن الصلاة يجب ان يؤدها الشخص بنفسه لا يمكن فيها الإنابة، لأنها في الأصل علاقة بين العبد وربه".