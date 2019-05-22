الأنبا دانيال يعقد لقاء مع طلاب الثانوية العامة بكنائس المعادي.. صور

عقد نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، لقاء تشجيعيًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة، بكنيسة الملاك ميخائيل بالمعادي.



بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وأعداد كبيرة من الطلبة والطالبات ممن يستعدون لدخول امتحانات الثانوية العامة الشهر المقبل.



وعقب القداس ألقى الأنبا دانيال كلمة مناسبة ثم قدم لهم بعض الهدايا التذكارية، ويحرص الأنبا دانيال على الالتقاء بطلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت من كل عام، لمساندتهم روحيًا ومعنويًّا.