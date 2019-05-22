خامنئي: الشباب الإيراني سيشهد زوال إسرائيل والحضارة الأمريكية

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأربعاء في تعليقات نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت إن الشباب الإيراني سيشهد زوال إسرائيل والحضارة الأمريكية.



وأضاف خامنئي في اجتماع مع طلاب "أنتم أيها الشباب عليكم أن تثقوا بأنكم ستشهدون زوال أعداء الإنسانية وهو ما يعني تفكك الحضارة الأمريكية وزوال إسرائيل".



وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط بما في ذلك إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.



وقال خامنئي الأسبوع الماضي إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة.



وعلى نحو منفصل، نأى خامنئي بنفسه عن اتفاق نووي تاريخي أبرم في عام 2015.



وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وعاود فرض العقوبات على طهران قائلا إن الاتفاق لم يتطرق لبرنامجها الصاروخي ولما يعتبره تأثيرها الخبيث في المنطقة.



وقال خامنئي صاحب أعلى سلطة في إيران "لا أثق كثيرا في الوسيلة التي دخل بها (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ.. وأبلغنا مرارا الرئيس ووزير الخارجية وأرسلنا لهم إخطارا".



والرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف من المؤيدين الرئيسيين للاتفاق النووي داخل النظام السياسي الإيراني.



وأخطرت إيران قبل أسبوعين الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة بأنها ستتخلى عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق بعد عام من انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق.