الصراع يشتعل على اللقب.. مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري الممتاز

تعادل الأهلي مع الإسماعيلي أمس الأربعاء، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت على أرضية ميدان استاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة هدف لمثله.



وعاد بيراميدز لتذوق طعم الفوز بعد إسقاط الهابط رسميًا لدوري الدرجة الثانية النجوم بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ 33 من عمر البطولة المحلية.



تعثر الأهلى رفع رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، كما ارتقى بيراميدز إلى 69 نقطة محتلًا المركز الثاني لحين إنهاء الزمالك مبارياته المؤجلة.



مباريات الأهلي المتبقية في الدوري



خاض الأهلي 32 مباراة في الدوري هذا الموسم ويتبقى له مواجهتان أمام المقاولون والزمالك.



مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

خاض الزمالك 29 مباراة ويتبقى له 5 لقاءات أمام الإسماعيلي وحرس الحدود والإنتاج الحربي والجونة والأهلي.



مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

لعب بيراميدز 33 مباراة في الدوري ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام حرس الحدود.





