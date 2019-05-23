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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 23 -5- 2019

الخميس 23/مايو/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، بمستهل تعاملات اليوم، الخميس 23 مايو 2019، ليسجل 16.97 جنيه للشراء مقابل 17.07 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء وانخفاض مثيله للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.

وعلى مستوى سعر صرف باقى العملات، فسجل سعر اليورو الأوروبى 18.91 للشراء، و19.03 جنيه للبيع بتراجع قرشا للشراء و3 قروش للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.53 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

وسجل الفرنك السويسرى 16.79 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وسجل 100 ين يابانى 15.39 للشراء و15.48 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش، وبلغ اليوان الصينى 2.45 للشراء و2.47 للبيع.

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