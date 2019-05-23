البيض الأحمر بـ 33 جنيها.. وانخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن

انخفضت الأسعار ببورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الخميس، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 29 جنيها، بانخفاض جنيه واحد عن سعر أمس، الأربعاء.



كما انخفض سعر الفراخ الساسو ليسجل 33 جنيها بدلا من 35 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي 36 جنيها، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه.



كما استقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 22.5 جنيه للكيلو.



أما فيما يخص أسعار بيض المائدة، فسجلت كرتونة البيض الأحمر 33 جنيها، أما البيض الأبيض فسجلته كرتونته 31.5 جنيه.