من الجزيرة العربية إلى أوروبا.. القاهرة تقع تحت تأثير موجتي رياح.. 72 ساعة من الحر الشديد على مصر

رياح أوروبية باردة تصل البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، تكون من شأنها كسر الموجة الحارة التي تعاني منها أجواء القاهرة وعدد من المحافظات، منذ أمس الأول، الثلاثاء، ليعود الطقس الربيعي إلى حالته الطبيعية التي كان عليها قبل أيام، بعد 72 ساعة من الحر الشديد.



وأرجع خبراء الأرصاد الجوية، أسباب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، نتيجة تخلخل فى الضغط الجوى على سطح الأرض جلب معه رياحا جنوبية شرقية على شرق البلاد حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة مصدرها شبه الجزيرة العربية، أما المناطق الغربية للبلاد فسوف تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية مصدرها الصحراء يتزامن مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.



وقال الخبراء إنه اعتبارا من غد، الجمعة، متوقع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على المدن الساحلية للبلاد نتيجة تأثر البلاد برياح معظمها شمالية إلى شمالية غربية مصدرها وسط وجنوب أوروبا ستكون مصحوبة بنشاط للرياح نتيجة وصول الهواء البارد غير مثيرة للرمال والأتربة.



فيما تظهر خرائط التوزيعات والضغط بالأرصاد الجوية، احتمال وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة باحتمال أكبر على غرب الجمهورية عند مدن ومحافظات السلوم وسيدى برانى ومطروح والإسكندرية، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق الصحراوية وإلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، أما باقى أنحاء الجمهورية فمجرد نشاط للرياح بسرعات متوسطة الشدة.



وعلى هامش الموجة الحارة التي تضرب البلاد، روجت الشائعات بأن القاهرة تشهد اليوم تسجيل أعلى درجات حرارة على مستوى العالم، هو ما نفاه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، موضحا أن هذه الدرجات الأعلى على مدار العام، مُشيرا إلى أن اليوم الخميس، هو ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ يومين ماضيين وتستمر حتى غد، الجمعة.



وأشار إلى أنه من المنتظر أن تنكسر الموجة الحارة بانخفاض 6 درجات مئوية على المحافظات تدريجيا، اعتبارا من الغد على السواحل ويوم السبت على القاهرة.



وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى والصغري، على محافظات ومن مصر: "القاهرة 28 45، شبين الكوم 27 45، طنطا 25 44

دمنهور 22 42، الإسكندرية 20 41، بلطيم 22 40، مطروح 21 38، السلوم 19 30، سيوة 23 46، بورسعيد 21 38، دمياط 21 38، الزقازيق 21 44، الإسماعيلية 20 45، السويس 22 45، العريش 20 43، رفح 21 42، رأس سدر 24 40، نخل 15 44، نويبع 26 38، طابا 24 38، كاترين 18 34، الطور 23 40، شرم الشيخ 29 45، الغردقة 26 42، مرسى علم 27 39، الفيوم 24 45، بنى سويف 24 45، المنيا 25 45، أسيوط 25 45، سوهاج 25 45، قنا 25 45، الأقصر 26 45، أسوان 27 45، أبوسمبل 24 41، الوادي الجديد 26 45، شلاتين 23 36، أبو رماد 24 35، حلايب 25 33، رأس حدربة 25 33".



أما الغد، فمن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ما بين 30 عظمى و22 صغرى، بينما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 35 للعظمى و30 صغرى، أما الوجه البحري والقاهرة تسجل العظمى 42 أما الصغرى 30، وجنوب سيناء والغردقة 43 للعظمى والصغرى 31، وشمال الصعيد 44 للعظمى و30 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 للعظمى و32 للصغرى.

