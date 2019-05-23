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ديني

الكنيسة الإنجيلية تشارك بـ 100 ألف جنيه في مشروع صكوك الأضاحي

الخميس 23/مايو/2019 - 02:10 م
وزير الأوقاف و أندريه
وزير الأوقاف و أندريه زكي خلال اللقاء
عبد الرحمن محمد
زار القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتقديم التهنئة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتناول الحديث جانبا من القضايا الثقافية، وأهدى وزير الأوقاف جميع أفراد الوفد نسخا من أحدث إصدارات الأوقاف: "حماية دور العبادة"، و"الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" و"مخاطر الإلحاد وحتمية المواجهة" و"فقه الدولة وفقه الجماعة" .

وأثنى الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الوسطي المعتدل لوزير الأوقاف ووزارة الأوقاف، وجهود وزارة الأوقاف في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك، ودورها في خدمة المجتمع.

وفي لفتة تعبر عن متانة العلاقة بين مسلمي وأقباط مصر وأنهم نسيج واحد، أعلن أندريه زكي مشاركة الهيئة الإنجيلية بـ 100 ألف جنيه في مشروع صكوك الأضاحي كرمز للحمة الوطنية في العمل الوطني المشترك، وأكد مشاركته في المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "فقه بناء الدول.. دراسة فقهية عصرية".

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