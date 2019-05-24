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ديني

تعرف على «12 عملا» مستحبا أثناء الاعتكاف

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الاعتكاف سُنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد «الجندي» لـ«صدى البلد» بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ» رواه البخاري (2024) ومسلم (1174).

ونبه على أنه يكره للمعتكف البيع والشراء، والكلام بما فيه إثم، مشيرًا إلى أن يستحب للمعتكف أن يبتعد عن كلام الدنيا، ويكثر من نوافل العبادات؛ والصلاة؛ وتلاوة القرآن، والتسبيح؛ والتحميد؛ والتهليل؛ والتكبير؛ والاستغفار؛ والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ والدعاء.

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