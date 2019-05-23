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محافظات

أزمة كل سنة.. تعطل موقع تعليم الجيزة تزامنا مع نتيجة الشهادة الإعدادية

الخميس 23/مايو/2019 - 03:31 م
مدير مديرية التعليم
مدير مديرية التعليم يعتمد نتيجة الإعدادية من محافظ الجيزة
محمد الصاحى
حدث عطل بموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تسبب في حجب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وهى المشكلة التي تتكرر كل عام مع ظهور نتائج الامتحانات.

وأكد مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه جار إصلاح العطل المفاجئ الذي حدث بموقع مديرية التربية والتعليم، لتمكين الطلاب من معرفة نتائجهم لحين وصول الشهادات للمدارس.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد اعتمد ظهر اليوم، الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 81.2٪، من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلون على الدرجات النهائي على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437 طالبا وطالبة، وحضر 143023 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81،2% من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى محافظة الجيزة.

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