ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

جورجينا طواف ورنا سماحة في ضيافة إدوارد بالقاهرة اليوم

الخميس 23/مايو/2019 - 05:19 م
ورنا سماحة
ورنا سماحة
كريم الخطيب
يستضيف الفنان إدوارد مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف في الفقرة الأولى من الحلقة الفنانة جورجينا طواف، خلال حوار فني خاص.

وفي ليلة غنائية، بالقاهرة اليوم تحل الفنانة رنا سماحة وفرقتها الموسيقية ، في ضيافة إدوارد.

برنامج القاهرة اليوم من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل وادوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.

ترشيحاتنا

استعان بحالة الطقس.. نجم الزمالك يدعم الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

رسميا .. برشلونة يعلن أولى صفقاته الصيفية

حلا شيحة تعلق للمرة الأولى على مقلب رامز في الشلال

المباريات المتبقية للزمالك .. 5 أبرزها قمة الأهلي والإسماعيلي

تصميم عالمي لـ المنتزه..السيسي يناقش مشروعات تطوير قطاع السياحة

لعبة الكراسي الموسيقية.. فرص الأهلي والزمالك في حصد لقب الدورى الممتاز

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور