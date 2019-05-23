جورجينا طواف ورنا سماحة في ضيافة إدوارد بالقاهرة اليوم

يستضيف الفنان إدوارد مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف في الفقرة الأولى من الحلقة الفنانة جورجينا طواف، خلال حوار فني خاص.



وفي ليلة غنائية، بالقاهرة اليوم تحل الفنانة رنا سماحة وفرقتها الموسيقية ، في ضيافة إدوارد.



برنامج القاهرة اليوم من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل وادوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.

