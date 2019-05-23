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أخبار البلد

بشرى سارة لعمال الغزل والنسيج.. صرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية

الخميس 23/مايو/2019 - 09:37 م
صدى البلد
محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، عن صرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية لـ60 الف عامل في 32 شركة غزل ونسيج على مستوى الجمهورية، والتي تقدر قيمتها بـ97.5 مليون جنيه، وذلك يوم الإثنين المقبل 27 مايو الجاري.

وقال رئيس النقابة العامة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه تلقى مكالمة تليفونية من وزارة المالية تفيد تحويل المبلغ الي الشركه القابضة للغزل والنسيج، وتم الاتفاق علي الصرف من الاثنين، وتسليم المكافأة للعمال.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم أن هذه هي الدفعة الثانية من المكافأة حيث جرى صرف الدفعة الأولى بنفس القيمة المالية منذ 10 أيام .

واوضح ابراهيم، ان النقابة العامة تستمر في الحصول على حقوق العمال وتحقيق الإستقرار الإجتماعي لهم تقديرا لدورهم في العمل والإنتاج ،مطالبا العمال بالمزيد من العمل والثقة في نقابتهم، مشيرا إلى استمرار الجهات المعنية في تنفيذ توجيهات الرئيس للنهوض وتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر من أجل التنمية والنهوض بالصناعة وتوفير فرص العمل.

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