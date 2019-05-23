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في شهر رمضان.. 3 شروط تتذوق معها طعم الإيمان.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 09:49 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الشيخ هشام عبد العزيز، الداعية الإسلامي، إنه خلال أيام قليلة سنودع رمضان المبارك، شهر النفحات والخيرات والبركات.

وأضاف عبد العزيز، خلال تقديمه برنامج «إنسانيات»، على قناة «صدى البلد»، أنه مع زيادة الإيمان يتذوق المؤمن حلاوة الإيمان خاصة في شهر رمضان وهي لذة القرب من الله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ هشام عبد العزيز، أن الإنسان الآن أصبح يتذوق حلاوة الإيمان خلال فترة الصيام ويقوم المؤمن بقراءة القرآن في نهار رمضان وفي المساء يصلى التراويح والتهجد.

واستطرد الشيخ هشام عبد العزيز، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار».

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