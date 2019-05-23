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منوعات

بعد هواوي.. الولايات المتحدة قد تحظر عملاق المراقبة Hikvision

الخميس 23/مايو/2019 - 11:19 م
Hikvision
Hikvision
آية جمعة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على عملاق المراقبة الصيني هيكفيجن Hikvision، فيما يتعلق بقدرته على شراء المنتجات الأمريكية، وذلك في محاولة لإعاقة طموحات بكين الاقتصادية العالمية، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المسألة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستضع الشركة الصينية على قائمة الولايات المتحدة السوداء، كما أنها خطوة ستؤدي إلى إشعال التوترات التي تصاعدت منذ بدأ ترامب في تجدديد الحرب التجارية مع الزعماء الصينيين.

وأضافت: أنه قد تطلب وزارة التجارة من الشركات الأمريكية الحصول على موافقة الحكومة لتزويد Hikvision بالمكونات، مما يحد من وصول الشركة إلى التكنولوجيا التي تساعد على تشغيل معداتها.


يذكر أن Hikvision هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة في العالم لمنتجات المراقبة بالفيديو وهي أساسية لطموحات الصين لتكون أكبر مصدر عالمي لأنظمة المراقبة.

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